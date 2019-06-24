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Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek, "Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatı 70 ile 120 avro arasında değişiyor." dedi.
Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantanın yağı da kıymetli

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, lavanta yağının kozmetik ve ilaç sanayinin önemli bir ham maddesi olduğunu belirterek, "Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatı 70 ile 120 avro arasında değişiyor." ifadeleri kullandı.

Edirne'de enstitüye ait 20 dönüm tarlada olgunlaşmasını tamamlayan lavantalar hasat edildi.

Kokusu ve rengiyle büyüleyen lavantalar, yağının çıkarılması için enstitü bahçesindeki damıtma ünitesine getiriliyor. Distilasyon ünitesinin üst kazanına doldurulan lavantaların yağ ve sularını salması için altında ateş yakılıyor.

Kazandaki sıcaklığın belli bir dereceye çıkması sonrası lavanta, yağı ve suyunu bırakıyor. Şişelenen lavanta yağları, laboratuvarda kalite açısından analiz ediliyor.

"1 dekar tarladan 15 litre lavanta yağı üretilebiliyor"

Tülek, önceki hafta 50 binin üzerinde turist çeken tarlalardaki lavantaların yağının damıtılmaya başlandığını söyledi.

Kıraç ve verimsiz topraklarda "alternatif tarım" olarak ekimi yapılan lavantanın bölge çiftçisine her fırsatta anlatıldığını belirten Tülek, son yıllarda buna yönelik farkındalığın başladığını ifade etti.

Fransa ve Bulgaristan'ın lavanta tarımında önemli aktörler olduğunu vurgulayan Tülek, Trakya'nın da potansiyeliyle bu üretimden gelecek yıllarda payını alacağını kaydetti.

Tülek, "Amacımız, 20 dönümlük tarlamızda lavanta üretimini anlatmak. Fide, lavanta bahçesinin kurulması, tarımının nasıl yapılacağı, yağının nasıl damıtılacağı burada çiftçiye anlatılıyor. Her geçen gün de lavanta ekimine ilgi artıyor." dedi.

Lavanta yağının kozmetik ve ilaç sanayinin önemli bir ham maddesi olduğuna işaret eden Tülek, 1 dekar tarladan 15 litreye kadar lavanta yağı üretilebildiğini bildirdi.

Tülek, lavanta yağının değerli bir ürün olduğunu belirterek, "Lavanta yağının uluslararası karşılığında litre fiyatı 70 ile 120 avro arasında değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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