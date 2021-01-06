Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Ulusal Gıda ve İlaç Gözetim Enstitüsüne (INVIMA), Pfizer ilaç şirketi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiyalılar için bugünün çok önemli olduğunu belirterek "İlaç şirketi Pfizer'ın, Kovid-19'a karşı aşısının acil kullanımına onay verildi. Kolombiyalılar için aşılama sürecini başlatacak dev bir adım attık." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, nüfusun yüzde 70'nin aşılanması gerektiğine işaret ederek, "Aşı kişisel bir konu değildir, aşı olduğumda ailemi ve toplumu koruyorum. Bundan ötürü tüm nüfusun katılımı çok önemlidir." yorumunu yaptı.

Aşılamanın şubat ayında başlaması beklenen ülkede, bu yıl 35 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede 1 milyon 702 bin 966 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 44 bin 426 kişi yaşamını yitirdi.