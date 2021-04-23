Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 70 bini geçti

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 430 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bin 26'ya çıktı.

Son 24 saatte 19 bin 306 yeni vaka tespit edilirken, ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 720 bin 619'a, iyileşenlerin sayısı da 16 bin 76 artarak 2 milyon 538 bin 20'ye yükseldi.

Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 754 bin 208 vaka ile başkent Bogota ve 446 bin 581 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.

Ülkedeki aktif vaka sayısı 103 bin 389'a çıkarken yoğum bakım doluluk oranı ülke geneli yüzde 85-90 arasında değişiyor.

İlk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 6 Mart 2020'de görüldüğü Kolombiya'da salgınla mücadele kapsamında en son 19 Nisan ila 3 Mayıs tarihlerinde 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşılama kapsamında ülkede şimdiye kadar 4 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya'da düzensiz silahlı grupların yerlilere saldırısında 31 yerli yaralandı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın yönetim bölgesi Cauca'da, düzensiz silahlı grupların saldırısına uğrayan 31 yerli yaralandı.

Cauca Yerli Bölgesel Konseyi yaptığı açıklamada, silahlı saldırıda, yaralılar arasında Coldona kasabasının yerli valisi Edgar Bomba'nın da olduğuna dikkati çekerek, saldırının ardından olayın sorumlusu olarak gösterilen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinden 10 kişinin yakalandığını belirtti.

Konsey, yerli vatandaşların sistematik olarak yasa dışı gruplarca sürekli saldırıya maruz kaldığını vurgulayarak, "Açıkça yerli topluluklar, devletten bir müdahale gelmediği için ve korumasızlığın da etkisiyle saldırıya açık hale geliyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumdan kendilerine yönelik saldırılara duyarsız kalmamasını isteyen Konsey, yerlilerin kendi topraklarında barış ve güvenliği garanti eden bir yaşam istediğini ifade etti.

Kolombiya'da, hükümet ile FARC arasında 2016'daki anlaşmayla başlayan barış sürecinin yürütülmesinden sorumlu Özel Barış Mahkemesi, 20 Nisan'daki açıklamasında, Ülkede 2016 sonundan bu yana 276 eski FARC militanının ve 900'den fazla topluluk liderinin öldürüldüğünü aktarmıştı.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca ve Narino olarak kayıtlara geçti.