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Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle önemli kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldıklarını belirterek, "Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranlarının yüzde 70'in üzerinde olduğu şehirlerde 26 Mart ila 29 Mart'ta gece 22.00 ila sabah 05.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu uygulama, 31 Mart ila 5 Nisan'da da aynı saatler arasında geçerli olacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal hareketlilik ve kalabalık ortamlar nedeniyle vakaların yeniden artışa geçtiğine işaret eden Duque, halktan alınan kararlara riayet etmesini istedi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da şu ana kadar salgın nedeniyle 62 bin 394 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon 353 bin 210 vaka tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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