  • BIST 1.414
  • Altın 443,022
  • Dolar 7,9400
  • Euro 9,3815
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi yaşamını yitirdi.
Kolombiya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 45 kişi öldü

Ülke basındaki haberlere göre, Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD), yağmur sezonunun başlamasından bu yana ülkenin birçok bölgesinde nehir taşkınları ve toprak kaymalarının meydana geldiğini bildirdi.

Ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini gösteren aşırı yağışların yol açtığı sellerde 45 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca 23 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Sel ve taşkınlardan 3 bin 451 ailenin etkilendiği, 36 bin kişinin ise tahliye edildiği aktarıldı.

Kolombiya'nın başlıca eyaletlerinden Antioquia, Valle del Cauca, Narino, Huila ve Cundinamarca yağışlardan en çok etkilenen bölgeler olarak geçti.

Yetkililer, yağmur sezonu dolayısıyla halka, dere, su yolları ve ırmak kenarlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyaz Saray, basının Meksika sınırındaki göçmen çocukların tutulduğu yerlere girmesine ilk kez izin verdi25 Mart 2021 Perşembe 09:10
  • Kolombiya'da Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi25 Mart 2021 Perşembe 09:09
  • ABD'nin Atlanta şehrinde üzerindeki 5 silahla markete giren kişi korkuya neden oldu25 Mart 2021 Perşembe 09:08
  • Avusturya’da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bölgesel karantina uygulaması başlatılacak25 Mart 2021 Perşembe 09:05
  • Filistin, BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararlarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı25 Mart 2021 Perşembe 09:05
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti25 Mart 2021 Perşembe 09:04
  • İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor25 Mart 2021 Perşembe 09:03
  • Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 462'ye yükseldi24 Mart 2021 Çarşamba 22:39
  • Pakistan heyeti 'kar' engeline takıldı24 Mart 2021 Çarşamba 22:37
  • Bakan Koca: 1,4 milyon doz Biontech aşışı yurda ulaştı24 Mart 2021 Çarşamba 21:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti