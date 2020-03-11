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Kolonya korona virüsünü öldürür mü?

Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama ve sonrasında kolanya ile ellerin dezenfekte edilmesi önerileriliyor.
Kolonya korona virüsünü öldürür mü?

Kolonya korona virüsünü öldürür mü? Korona virüsü nasıl bulaşır?

İlk hastalarda alınan örnekler bilinen birçok patojen için test edilmiştir. Virüsün genellikle yakın temas ile bulaştığı tespit edilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan’daki hayvan pazarı kapatıldı.

kolonyaa.jpgKolonya korona virüsünü öldürür mü? Korona virüsü belirtileri nelerdir?

Özetle Korona virüsü Hastalığın Belirtileri; Ateş, Öksürük, Nefes darlığı, İshal, Bulantı – Kusma, Denge sorunları, Görme sorunları gibi belirtiler oluşabilir.

Kolonya korona virüsünü öldürür mü? Korona virüsünden nasıl korunuruz?

Korona virüsünden korunmak için mutlaka bu önlemleri alın; Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart öneriler arasında düzenli el yıkama ve sonrasında kolanya ile ellerin dezenfekte edilmesi önerileriliyor. Kolonya'nın içerisinde alkol olmasından ötürü mikropları öldürücü bir etkisi olur, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması, et ve yumurtaların iyice pişirilmesi yer alır. Öksürme ve hapşırma gibi solunum yolu rahatsızlığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmalıyız.

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