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Kolunda enjektörle ölü bulundu

Antalya'da 3 çocuk babası Mehmet K. (34), annesiyle yaşadığı evde, kolunda enjektörle ölü bulundu.
Kolunda enjektörle ölü bulundu

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6207 Sokak'taki bir gecekonduda yaşayan Mehmet K., öğle saatlerinde annesi Sevgi K. tarafından hareketsiz bulundu. Sevgi K.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Mehmet K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alan Sevgi K., gözyaşları içinde eve girip oğlunu görmek istedi. Ancak olay yeri ekiplerinin çalışma yapması üzerine izin verilmedi. İncelemede, Mehmet K.'nin kolunda enjektör bağlı olduğu görüldü.

Eşinden ayrı 3 çocuğu ve annesiyle birlikte yaşadığı belirtilen Mehmet K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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