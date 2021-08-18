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Kolundaki 'sevgi izi' dövmesinden ailesine kavuştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaybolan, konuşma ve zihinsel engelli Osman Ayhan (61), bir gün sonra Urla'da jandarma tarafından bulundu. Kolundaki 5 haneli 'sevgi izi' dövmesi sayesinde kimliği tespit edilen Ayhan, yakınlarına teslim edildi.
Kolundaki 'sevgi izi' dövmesinden ailesine kavuştu

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, Balıklıova Mahallesi'nde devriyedeyken, konuşma ve zihinsel engelli kişiyi fark etti. Yapılan aramada üzerinden kimliğine dair belge çıkmayan kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kolundaki 'sevgi izi' sorgulamasıyla, bu kişinin Karabağlar ilçesinde yaşayan ve 16 Ağustos'ta ortadan kaybolduğu belirlenen Osman Ayhan olduğu tespit edildi. Kayıtları inceleyen ekipler, Ayhan'ın kız kardeşi S.İ.'ye ulaştı. S.İ., ailesiyle Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelip Osman Ayhan'ı teslim aldı. Her yere bakıp Ayhan'ı bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten S.İ., jandarmaya teşekkür etti. Ekipler, Ayhan'a su verip, ailesi gelene kadar da ilgilendi.

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Urla'ya yolcu minibüsüyle geldiği tahmin edilen Ayhan, kendisini bulan jandarma ekipleriyle tokalaşarak, teşekkür etti. 'Sevgi izi' özel gereksinimi olan bireylerin vücutlarına dövme olarak yazılan rakamlardan oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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