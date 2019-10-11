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Komando marşı okuyan Yusuf Güney nereli, MHP’li mi?

Polislerle komando marşı okuduğu videoyu paylaşarak, Barış Pınarı Harekatı’na destek veren ünlü şarkıcı Yusuf Güney aslen nereli? Daha önce de sahnede bozkurt işareti yapan Yusuf Güney ülkücü mü, MHP’li mi?
Komando marşı okuyan Yusuf Güney nereli, MHP’li mi?

Sahnede bozkurt işareti yapan şarkıcı Yusuf Güney'den komando marşı geldi...

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, sosyal medya hesabından polislerle komando marşı okuduğu videoyu paylaştı ve video büyük ilgi gördü.

Güney paylaşımında "Bir Operasyon var bu gece... Uykular haram, içimiz buruk dualarla sağsağlim kahramanlarımızı beklemekteyiz. Sesi soluğu çıkmayan susan tüm soysuzlara gelsin; Erzincan POMEM'deki kahraman polislerimizin kükreyişleri" notunu düştü.

Komando marşı paylaşımıyla büyük ilgi gören sanatçıyla ilgili internette Yusuf Güney aslen nereli sorusunun cevabı aranmaya başladı. 

Daha önce de sahnede bozkurt işareti yapan Yusuf Güney’le ilgili ülkücü mü, MHP’li mi soruları da gündeme geldi.

Yusuf Güney, geçtiğimiz yıl da o dönem MHP’li Erhan Talu yönetimindeki Kaman Belediyesi’nce geleneksel olarak düzenlenen Kaman Ceviz Festivali’nde verdiği konserde, bozkurt işareti yapmasıyla dikkat çekmişti.

Yusuf Güney, dönemin Belediye Başkanı Erhan Talu ile sahnede iken bozkurt işareti yapmıştı. 

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Peki Yusuf Güney nereli?

5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen şarkıcı, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Güney, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. 

 

Gazeteilksayfa.com

 

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