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Komandolar sınırda

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği operasyon öncesinde komandolar da sınırda intikal etmeye başladı.
Komandolar sınırda

Suriye'de Fırat'ın doğusunda kalan bölgede yuvalanan PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi silmek ve bölgeyi Suriyeliler için güvenli bölge haline getirmek için TSK bir operayon hazırlığı içinde.

BİRLİKLER İNTİKALDE

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 4 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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