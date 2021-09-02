  • BIST 1.474,130
  • Altın 483,70
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
» »

Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda

Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sırasında arama-kurtarma çalışmalarına katılan komandolar, marş okuyarak bölgeden ayrıldı.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yüzlerce komando sevk edildi. Komandolar, selin izlerin silinmesi için ilçede büyük çaba sarf etti. Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü, bugün bölgeden ayrılacak. Kastamonu 5'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli komandoların yüksek sesle okuduğu komando marşının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari'de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt'ta. Her zaman ve her yerde daima hazır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye ceza yağdı
Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan 4 minibüsçüye ceza yağdı
Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda
Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda
'Maske karşıtı' kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
'Maske karşıtı' kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı
Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı
Dur ihtarına uymayan sürücü: Bakın nerede yakalandı
Dur ihtarına uymayan sürücü: Bakın nerede yakalandı
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesi, askeri yetkililer tarafından karşılandı
Son Eklenen Videolar
Balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Balıkçılar ağlarını denize atmaya hazır
Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücü, '1 ay önce de kaza yaptım abi'
Ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilen sürücü, '1 ay önce de kaza yaptım abi'
MSB görüntüleri paylaştı! İlk kafile böyle geldi
MSB görüntüleri paylaştı! İlk kafile böyle geldi
Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına takıldı: 3 kadın tutuklandı
Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına takıldı: 3 kadın tutuklandı
Sultangazi'de başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği kadının babasının otomobilini yaktı
Sultangazi'de başkasıyla evlendirilmek istenen sevdiği kadının babasının otomobilini yaktı
Trafikte akılalmaz görüntü: Otomobil kullanan çocuk kamerada
Trafikte akılalmaz görüntü: Otomobil kullanan çocuk kamerada
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti