"Kombi ısıtmıyorsa bakım gerekir"

Kombici Fatih Kolsuz, “Kombiyi ‘yakıyorum yakıyorum ısıtmıyor’ diyorsanız, filtreler dolmuş ya da peteklerin bakım zamanı gelmiştir” dedi. Kolsuz, bu bakımın maliyetinin de 150 TL olduğu bilgisini verdi.

Doğal gaz fiyatlarının giderek artmasıyla kombilerin tasarruflu yakması daha önemli hale geldi. Ancak kombinin bu tasarrufu sağlaması için yılda 1 kez olmak üzere bakımlarının yapılması gerekiyor. Konu hakkında gazetemize bilgi veren Etimesgut Bağlıca’da Salt Enerji Grup işletmecisi kombici Fatih Kolsuz, “Yakıyorum, yakıyorum ısıtmıyor diyorsanız kombinizin filtreleri tıkanmış, peteklerinizin içerisi yıpranmış olabilir. Bakıma ihtiyaç var” dedi. Kombici Kolsuz, yanlış yapılan bir uygulamaya dikkat çekerek, “Peteklerin suyunu boşaltıp doldurmayın. Teknik servis bu işlemi yapmalı” diye konuştu.

PETEKLERİN SUYUNU BOŞALTIP DOLDURMAK YANLIŞ

Konu hakkında Kombici Fatih Kolsuz şu bilgileri aktardı:

“Kombiyi bir otomobil gibi düşünebiliriz. Yağına, suyuna, egzozuna nasıl bakım yapıyorsanız kombinin de öyle yapmanız gerekir. Peteklerin bakımı çok önemlidir. Bunların içerisi fabrika çıkışlı yağlı gelir. Birkaç sezon kullandıktan sonra vatandaş suyu boşaltır, yenisini doldurur. Bu kesinlikle yanlıştır. Bu işlemden sonra petekler çabuk aşınır. Tam anlamıyla ısıtmaz, bir kısmı ısınır bir kısmı soğuk kalır. Zaten gelen şikâyetlerin büyük çoğunluğu da bu şekilde. O yüzden peteklerinize kendiniz bakım yapacağım, para vermeyeceğim derken daha çok gaz yakıyorsunuz, elinizdeki malzemenin ömrünü kısaltıyorsunuz farkında olmuyorsunuz. Bu işi yapan teknik ekiplerden destek isteyin.”

"KOMBİNİN FİLTRELERİ TIKANMIŞ OLABİLİR

“Kombi yeterli ısıyı sağlamıyorsa birçok sebebi olabilir. Ama en çok karşımıza çıkanı kombinin içerisinde bulunan su giriş çıkışlarındaki filtreler. Bunlar tıkandığında gerek kombi gerekse peteklerin ısınması büyük oranda düşüyor. Yani siz peteği temizleyim derken bu yağlı su yerine normal su koyuyorsunuz. Bu da filtrelere ve peteğin içerisindeki daha ince olan kanallara zarar veriyor. Tıkıyor. Yine kombinin içerisindeki filtrelerin temizlenmesi yılda 1 kere kesinlikle yapılmalı. Biz kışa girerken yapılmasını öneriyoruz ama kombiyi yaktığınızda ısıtmıyorsa şikâyete göre bu yapılabilir.”

BAŞLANGIÇ BAKIM ÜCRETİ 150 TL

“Bu fiyata peteklerin temizliği ve kombinin bakımı giriyor. Dediğimiz gibi peteklerin içerisindeki suyun durumuna, havalarına bakılıyor. Kombinin içerisindeki filtrelere bakılıyor. Kombinin içerisinde yine parça kontrolleri arızalı bir durum var mı? Onlara bakılıyor. Sorun çıkarsa müşteriye bildiriyoruz ve devam ediyoruz.”

KOMBİLER 3600 LİRADAN BAŞLIYOR

“Kombi fiyatları doların geçen sene fırladığında yüzde 50 artmıştı. Şu an 3600 TL civarında kombilerin fiyatı başlıyor. Bu da ortalama ev dediğimiz 3+1 100 metrekare için önerdiğimiz kombidir. Tabi bu rakam yalnızca cihazın fiyatıdır. Proje parası, peteklerin fiyatı girdiğinde yine 5-6 bin lirayı bulur. Petekler metretül hesabı satılır. Şu an 1 metretülü 270 lira civarından satılıyor. Yani bahsettiğimiz bir ortalama ev için 7 metretül kullanılır, 1890 lira civarında bir maliyet çıkar. Toplam hesap verecek olursak hiç kombi takılmamış böyle bir evin kombi maliyeti 7-8 bin lirayı bulur.”

KÜÇÜK YERLERDE ISINMAK İÇİN KLİMA TERCİH EDİLİYOR

Doğal gaz fiyatlarının artması, kombi maliyetlerinin yükselmesiyle küçük yerlerde ısınmak için klima da tercih edilmeye başlandığını ifade eden Kolsuz, “Büyük olmayan tek odalı yerlerde klima tercih edenler son günlerde arttı. Çünkü, yeni teknoloji ile birlikte bu elektrikli ısıtıcıların yarısı kadar elektrik tüketen klimalar üretildi. Yani kombi, doğal gaz masrafını düşünce küçük yerde klimalı ısınmak daha ekonomik ve rahat oluyor. Klima size anlık ısıyı verir. Sürekli yanmasına gerek kalmaz. Yine böyle bir klimanın fiyatı da 3 bin lira civarında” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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