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Kombinizi Kapatmayın Uykuya Alın

Doğalgaz ve Kaloriferciler Odası Başkanı Murat Erturan’dan geldi. Erturan, “Kombiyi kapatmak yerine ‘uyku pozisyonu’na alın. Kapatıp açarsanız daha çok yakar” dedi.
Kombinizi Kapatmayın Uykuya Alın

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in tasarruf için “kombinizi bir derece düşürün” önerisinden sonra bir öneri de Doğalgaz ve Kaloriferciler Odası Başkanı Murat Erturan’dan geldi. Erturan, “Kombiyi kapatmak yerine ‘uyku pozisyonu’na alın. Kapatıp açarsanız daha çok yakar” dedi. 

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Ankara Kalorifer Sıhhi Tesisat Doğalgaz İzolasyon ve Montajcılar Esnaf Odası Başkanı Murat Erturan gazetemize konuştu. Erturan, günün bir bölümünde enerjiden tasarruf sağlamak için kombinin kapatılmasının yanlış olduğunu, böyle yapılarak daha fazla enerji harcanacağını kaydetti. Kombilerinizi kapatmayın, uyuma pozisyonu dediğimiz düşük ısıda çalıştırın. Bu daha sağlıklı ve tasarrufludur” dedi.

UYUMA POZİSYONUNA ALIN

Erturan, “Kombinizi kapattığınızda cihazınız kapanma pozisyonunda olduğu için evi ısıtamayacak. Ortamı ısıtamadığı içinde siz eve geldiğiniz zaman buz gibi bir yere gelmiş olacaksınız. Bu da kombiyi açtığınızda daha fazla enerji harcamasına sebep olacak. Biz vatandaşlarımıza hep şunu öneriyoruz; kombinizi tamamen kapatma yerine uyuma pozisyonu dediğimiz düşük sıcaklıkta çalıştırın.”

DAHA VERİMLİ

 “Kombi en azından evin soğuğunu kıracak bir derecede olursa akşam eve geldiğinizde ılık bir ortamla karşılaşırsınız. Kombinizi yakmadığınızda ise soğuk bir ortamla karşılaşırsınız. Kombinizi çalıştırdığınızda kombi kendini çalıştırmaya ve ortamı ısıtmaya başladığından itibaren sabahtan veri sizin yakmayıp da tasarruf ettiğiniz enerjiyi harcamaya başlayacak. Hatta daha fazlasını harcayacak.”

TASARRUF EDİLİR

“Ama kombi uyuma pozisyonunda olursa kendi kendine uzun aralıklarla çalışarak daha verimli çalışır. Bu şekilde tasarruf edilir. Uyuma pozisyonunda bırakılması tamamen kapatılmasından daha sağlıklı ve tasarrufludur” ifadelerini kullandı.

BAKIMI UNUTMAYIN

Erturan vatandaşları kombi ve petek konusunda da uyararak konusunda şu ifadeleri kullandı, “Kombilerin bakımları kış aylarına girmeden yapılmalıdır. Yapılan bakım hem enerjiden tasarruf sağlar hem cihazın ömrünü uzatır. Bunun yanı sıra peteklerin de temizliğinin yapılması son derece mühimdir.” 

YÜZDE 35 DAHA FAZLA TASARRUF SAĞLIYOR

“Vatandaşlar bakıma verilecek masraftan çekinmesinler. Enerjiden tasarruf sağlayacakları için daha karlı olacaklar. Eğer bakımlar aksatılırsa kombi doğalgazı daha fazla yakarak ve arızalar çıkartarak daha masraflı olacaktır. Kombi bakımı yapılan cihazla yapılmayan cihaz arasında yaklaşık yüzde 35’e varan tasarruf farkı oluyor.”

KOLTUK VE PERDELERE DİKKAT

“Kombi bakımının yanı sıra petek bakımı da çok önemlidir. Peteklerin bakımı da yapılmalıdır. Petek konusunda birkaç hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Radyatörlerin önüne bazen koltuklar geliyor, perdeler vb. radyatörlerin üstüne geliyor. Biz bu konuda vatandaşlarımızı sık sık uyarıyoruz. Radyatörlerin önüne gelen koltuklar varsa o koltukları önünden alsınlar. Eğer perdeler radyatörlerin üstünü kapatıyorsa gene onları pencerelerin önüne katlayıp koysunlar. Radyatörlerin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olsunlar ki hem evleri ısınsın hem de aynı şekilde daha verimli bir ısı alsınlar.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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