  • BIST 1.374
  • Altın 474,839
  • Dolar 8,2969
  • Euro 10,0196
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 zanlıdan 10'u gözaltına alındı.
Komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerince yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Tam Kapanma Tedbirleri' konulu genelge gönderdi27 Nisan 2021 Salı 09:02
  • Yemen’li ihtiyaç sahiplerine Cansuyu27 Nisan 2021 Salı 04:26
  • Osmaniye'ye şehit ateşi düştü26 Nisan 2021 Pazartesi 22:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafla iftar yaptı26 Nisan 2021 Pazartesi 22:16
  • Çanakkale, haftalık vaka sayısı en yüksek 2'nci kent oldu26 Nisan 2021 Pazartesi 21:19
  • FETÖ'ye 'Ankesörlü Telefon' operasyonu: 166 gözaltı26 Nisan 2021 Pazartesi 20:09
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz26 Nisan 2021 Pazartesi 19:53
  • Başkan Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 59'uncu yılı dolayısıyla mesaj yayımladı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:43
  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:42
  • Milli Savunma Bakanı Akar, komutanlarla çevrim içi toplantı yaptı26 Nisan 2021 Pazartesi 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti