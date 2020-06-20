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Komşu baba ve oğlunu bacaklarından vurdu

ARNAVUTKÖY'de tartıştığı komşusu ve oğlunu evinin kapısında silahla yaralayan kişi kaçarak izini kaybettirdi. Bacaklarından yaralanan baba oğul hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Komşu baba ve oğlunu bacaklarından vurdu

Olay, dün saat 17.00'da Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Nizam Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, küçük çocukların kavgası iki komşuyu birbirine düşürdü. Çocuk kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan komşusu ile akşam saatlerinde tartışan kişi, Süleyman Ayyıldız (68) ve oğlu Talip Ayyıldız'ı (28) silahla vurdu. 4-5 el silah sesi duyan komşuları sokağa çıktığında baba oğlu ayaklarından yaralı halde yerde yatarken gördü. Sağlık ekiplerini beklemeden komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı baba oğulun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Komşusu ile oğlunu silahla bacaklarından vurarak yaralayan şüpheli ise olay yerinden bir araçla kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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