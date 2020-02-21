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Komşu'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği, 13 kişide daha virüs tespit edildiğini açıklandı.
Komşu'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 4'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kum'da 7, Tahran'da 4 ve Gilan'da 2 kişi olmak üzere ülke genelinde 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ifade etti.

Cihanpur, ayrıca, koronavirüsün bulaştığı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktardı. 

İran'ın Kum kentinde çarşamba günü solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve yeni tip koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238'i Çin'de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti. 

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