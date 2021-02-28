  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Komşuları alevlerin arasında son anda kurtardı

Beyoğlu'nda 4 katlı binanın 4. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören komşular, binaya girerek yabancı uyruklu bir kişiyi son anda kurtardı. 
Komşuları alevlerin arasında son anda kurtardı

Yangın saat 01.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Kamer Hatun Mahallesi Santur Sokak'a bulunan 4 katlı binanın 4. katında çıktı.  Bir anda alevlerin yükselmesi üzerine, komşuları dairede yaşayan komşularına yardım için binaya girdi. Evde tek yaşadığı öğrenilen Romanya uyruklu bir kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. 

İTFAYE EKİPLERİ KISA SÜREDE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Komşuları tarafından son anda kurtarılan Romanya uyruklu bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak. 

TOPLUMSAL MESAFE UNUTULDU

Çıkan yangının ardından sokak sakinleri olay yerine akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu yangında, olay yerine toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komşuları alevlerin arasında son anda kurtardı28 Şubat 2021 Pazar 09:52
  • Dedesine ait arsadan geçen yolu, bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı28 Şubat 2021 Pazar 09:51
  • Biden yönetimi, pazartesi günü Suudi Arabistan'la ilgili açıklama yapacak28 Şubat 2021 Pazar 09:22
  • Tutuklanan İspanyol rapçi Hasel'e destek için Barselona'da yapılan gösteriler olaylı geçti28 Şubat 2021 Pazar 09:22
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Şubat 2021 Pazar 09:19
  • Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Bulut'un cansız bedeni bulundu28 Şubat 2021 Pazar 09:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hocamız 84 yıllık ömrüne sayısız başarıyı sığdırmış müstesna bir şahsiyetti28 Şubat 2021 Pazar 09:17
  • MSB: Bahar Kalkanı Harekatı ile İdlib'de büyük bir insanlık dramının önüne geçildi28 Şubat 2021 Pazar 09:16
  • Doğu Anadolu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı oldu27 Şubat 2021 Cumartesi 10:09
  • İlkokullar, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor27 Şubat 2021 Cumartesi 09:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti