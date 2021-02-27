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Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisinden bir haftadır haber alınamayan Mehmet Ali Serbest (54) komşuları tarafından yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Olay, saat 22.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Bir haftadır Mehmet Ali Serbest'ten haber alamayan komşuları durumdan şüphelenerek evinin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve ışıkların açık olması üzerine eve giren komşuları, Serbest'i hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ali Serbest’in yaşamını yitirdiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mehmet Ali Serbest’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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