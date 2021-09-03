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Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş

Kayseri’de komşusu Evren Karaca’yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Komşusunu, oğlu top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş

Cinayet zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, “Komşumuz olan Evren Karaca’nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bunu duyan çocuğun babası Karaca bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle ona ateş açtım” dediği ortaya çıktı.

Olay, 1 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Evren Karaca’nın oğlu mahallede top oynamaya başladı. Komşuları Faruk Kahraman, topun otomobiline isabet etmesi nedeniyle çocuğa kızdı. Çocuğun durumu babası Evren Karaca’ya anlatmasıyla iki komşu arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma Faruk Kahraman’ın kapısının önünde kavgaya dönüştü. Faruk Kahraman evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca’yı vücudunun 4 yerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Karaca’yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Karaca doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Faruk Kahraman ise polis ekiplerince yakalandı.
‘KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇTIM’

Gözaltına alınan Kahraman'ın emniyetteki ifadesinde, Komşumuz olan Evren Karaca’nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bunu duyan çocuğun babası Karaca bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle ona ateş açtım. Pişmanım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Evren Karaca ise dün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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