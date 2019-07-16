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Komünist Başkan PKK'yı görmezden geldi: Açıklaması tepki çekti

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç Köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayın sonucu iki kardeşin öldüğü patlama Twitter'da TT olurken, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun terör örgütü PKK'yı görmezden gelen açıklaması tepki çekti
Komünist Başkan PKK'yı görmezden geldi: Açıklaması tepki çekti

Tunceli Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirdiği patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ve 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu kardeşler hayatını kaybetti.

Kahreden olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İki masum çocuğun hayatını kaybettiği hain saldırı Twitter'da "patlama" etiketiyle TT listesinin ilk sırasına oturdu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun attığı tweet ise tartışmayı daha da alevlendirdi. Açıklamada PKK adını ve mayınlı tuzağı ifadesini kullanmayan Maçoğlu'na, kullanıcılar terörü meşru göstermekle suçladılar.

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