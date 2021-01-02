  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -1 °C
»

'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli' bugün hizmete girecek

Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.
'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli' bugün hizmete girecek

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı.

Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi.

Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.

5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması gurur vesilesidir02 Ocak 2021 Cumartesi 09:48
  • Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı02 Ocak 2021 Cumartesi 09:47
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Ocak 2021 Cumartesi 09:46
  • 'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli' bugün hizmete girecek02 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kimse milletçe birlik, beraberlik ve dayanışmamızı bozamaz02 Ocak 2021 Cumartesi 09:39
  • Evde fenalaşan Ömer, doktor anne ve babasının müdahalesine rağmen kurtarılamadı01 Ocak 2021 Cuma 16:41
  • İskenderun’da silahlı kavga: 1 ölü01 Ocak 2021 Cuma 16:40
  • Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum01 Ocak 2021 Cuma 16:38
  • Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak01 Ocak 2021 Cuma 15:42
  • İstanbul’da çok sayıda taksici, taksimetre güncellemesi için sırada bekliyor01 Ocak 2021 Cuma 15:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti