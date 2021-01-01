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'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli' yarın hizmete girecek

Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.
'Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli' yarın hizmete girecek

Türk mühendis ve işçilerince, tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılarak hayata geçirilen, Elazığ ile Malatya'nın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki "Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli" yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, taşıt trafiğine 2x2 şeritle hizmet verecek, ters-Y tipi kule olarak tasarlanan Kömürhan Köprüsü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünya literatüründe dördüncü sırada yer aldı.

Orta açıklığı 25 adet çelik segmentten oluşan ve gergin eğik askılı projelendirilen köprünün yapımında 42 adet (2x21) kablo imalatı gerçekleştirildi, inşasında Eyfel Kulesi'ndeki kadar, yaklaşık 7 bin ton çelik kullanıldı.

Kömürhan Köprüsü ve Tüneli, yapım, tasarım ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılarak tamamen Türk mühendis ve işçileri tarafından inşa edildi.

Projeyle doğu-batı, güney-kuzey aksında önemli bir noktada bulunan Elazığ ve Malatya'nın günden güne gelişimine bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, D-300 Devlet Yolu'nun ulaşım standartlarını artırarak, konforlu seyahat imkanını tesis etmek amaçlandı.

5 bin 155 metre uzunluğundaki projenin 2x2400 metresini çift tüp tünel, 660 metresini gergin eğik kablolu tipte Kömürhan Köprüsü, 2 bin 95 metresini ise bağlantı yolu oluşturuyor. Projede 1 eş düzey kavşak, 1 farklı seviyeli köprülü kavşak, 1 karakol binası ve NATO petrol boru hattı deplasesi bulunuyor.

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