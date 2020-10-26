  • BIST 1.191
  • Altın 489,615
  • Dolar 8,0065
  • Euro 9,4749
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Önemli projelerden bir tanesi olan dünya için de örnek projelerden bir tanesi Kömürhan Köprüsü ve Tohma Köprüsü'nü inşallah aralık ayında açmak için bütün ekibimizle burada olacağız." dedi.
Kömürhan ve Tohma köprüleri aralık ayında açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasının yanında düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte devam eden onlarca projelerinin olduğunu, Malatya'nın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, bölgenin istihdamına, üretimine, turizmine katkıda bulunmak için projeleri bir an önce bitirmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yıldır Türkiye'nin her bir noktasında başlamış olan büyük yatırım hamlesinin artarak devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Önümüzdeki günlerde bitirmeyi planladığımız çok önemli projelerimiz var. Onların açılışlarıyla tekrar Malatya'yla birlikte olacağız. Önemli projelerden bir tanesi olan dünya için de örnek projelerden bir tanesi Kömürhan Köprüsü ve Tohma Köprüsü'nü inşallah aralık ayında açmak için bütün ekibimizle burada olacağız." dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise 2020'nin zorluklarla geçen bir yıl olduğunu, 24 Ocak'ta önce Sivrice ardından Pütürge'de meydana gelen depremlerle sarsıldıklarını ifade etti.

Vali Baruş, şöyle konuştu:

"Depremin hemen ardından afetten etkilenen ilçeleri ziyaret ederek sorunlarımızı yerinde dinlediniz. Bizlere cesaret ve güç bahşettiniz. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını süratle sarılmasını sağladınız. Talimatlarınızla afetzede vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşturulması için TOKİ tarafından yürütülen çalışmalar hem ilçe merkezlerinde hem de kırsal alanda hızlı bir şekilde sürmektedir. Bugün itibarıyla Kale ve Pütürge ilçe merkezlerimizde inşa edilen konutlar afetzede vatandaşlarımıza teslim aşamasına gelmiştir. Diğer ilçelerimizde ve mahallerimizde yapımı devam eden konutların en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışıyoruz."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda Malatya'ya hizmet destanları yazmaya devam edeceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
  • Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 159 bin 9326 Ekim 2020 Pazartesi 09:16
  • Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vuran şüpheli, kan izlerini yok etmek için yıkanmış26 Ekim 2020 Pazartesi 09:16
  • İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:16
  • Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü26 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
  • Libya’dan Fransa’ya İslam karşıtlığı tepkisi26 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
  • Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü26 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
  • Kayseri'de, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:14
  • Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak26 Ekim 2020 Pazartesi 09:14
  • İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti