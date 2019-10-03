Konda'dan AK Parti'nin oyu yorumu: 30'un altında

23 Haziran sonucunu bilen KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında" dedi: "Başkanlık sistemine bugün AK Partililer de 'hayır' der".

Memurlar net'in haberine göre, tekrarlanan İstanbul seçiminde oluşan 9 puanlık farkı bilen anket şirketi KONDA 'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır , AK Parti'nin oy oranı na değerlendirmelerde bulundu.

Bekir Ağırdır, "AK Parti 17 yıllık tarihinden bu yana çekirdek oyunun en düşük olduğu noktada. AK Parti'nin oyu şu anda 30'un altında" iddiasında bulundu.

"AK Parti'nin etkisi azalıyor MHP'nin etkisi artıyor"

İktidar blokunda AK Parti'nin etkisi azalırken MHP'nin etkisinin göreceli olarak arttığını ifade eden Ağırdır, İyi Parti'nin ise varlığını sürdüreceğini belirtiyor.

İyi Parti'ye oy veren kesimin gitgide artan, metropollerde yaşayan, seküler hayat tarzına sahip ama değer dünyası muhafazakar kişiler olduğunu kaydeden Ağırdır, MHP seçmenlerinin geleneksel hayat tarzı olan muhafazakarlar olduğunu ifade ediyor.

Gençlerin yarısı mevcut aktörlerle sorunların çözülemeyeceğini düşünüyor

Gençlerin yarısının mevcut aktörlerle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ağırdır, toplumun yüzde 40'a yaklaşan kesiminin bu konuda hemfikir olduğunu savundu.

Ağırdır, "Başkanlık sistemine bugün AK Partililer de 'hayır' der" şeklinde konuştu.