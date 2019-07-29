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KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

Son günlerde özellikle sosyal medyada yaşanan Suriyeliler tartışması devam ederken KONDA'dan dikkat çeken bir araştırma geldi.
KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

Son seçimlerin bilen araştırma şirketlerinden KONDA en çok merak edilen konulardan biri olan 'Suriyeli sığınmacılara bakış' hakkındaki soruya verilen yanıtları paylaştı.

Buna göre Şubat 2016'dan Temmuz 2019'a kadar olan sürede 'Suriyeli sığınmacılarla ilişkin aynı ev seviyesinde olabilir' diyenlerin oranı yüzde 14'ten 7'ye düştü.

KONDA Mart 2010’dan beri her ay düzenli olarak yaptığı 'Barometre’nin 100'üncüsünü gerçekleştirdi.

Birçok konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarının arandığı araştırmada Suriyeliler hakkında da ankete katılanlara bir soru yöneltildi:

'SURİYELİ SIĞINMACILARLA İLİŞKİNİZ HANGİ SEVİYEDE OLABİLİR?'

T24'te yer alan habere göre, Şubat 2016'da Suriyelilerle ilişkisi seviyesinin aynı evde olabileceğini söyleyen kesim yüzde 14'ken Temmuz 2019'da bu sonuç yüzde 7'ye kadar geriledi.

2 bin 651 kişiyle yapılan anket şöyle:

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SURİYELİLER TARTIŞMASI

İstanbul'da yaşayan kayıtsız Suriyelilerin kayıtlı bulundukları kente gönderileceklerine yönelik valilik kararından sonra bazı sivil toplum kuruluşları Suriyeli mültecilere yönelik bu kararı protesto etmek için gösteri düzenlemişti. Bu karar ışığında özellikle sosyal medyada son günlerde Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili büyük bir tartışma başlamıştı. Bazı kesimler Suriyelilere yönelik kararı desteklerken bazıları bu kararı doğru bulmadıklarını ifade ediyor.

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