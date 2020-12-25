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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 33 ölü

Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) giden bir yolcu teknesinin Albert Gölü'nde alabora olması sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 33 ölü

KDC'nin Ituru vilayetine bağlı Wangongo bölgesinin ileri gelenlerinden Vital Adubanga, yaptığı açıklamada, Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden teknenin Kolokoto kasabası yakınlarında battığını ve ölenlerin çoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından ötürü ülkesine yasal yollarla dönemeyen Kongolular olduğunu söyledi. 

"Şu ana kadar 33 ölü ve 7 hayatta kalan kişi tespit ettik." diyen Adubanga, Kongolu tüccarların Kovid-19 salgınının ardından Uganda'da mahsur kaldığını, gece yarası Albert Gölü üzerinden tekne ve kanolarla ülkelerine dönmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kazaya şiddetli rüzgarın neden olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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