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Kongre Maratono Başladı

AK Parti’nin Ankara’daki kongre süreci Sincan İlçe Kongresi ile başladı. “İnandığı Yolda Yürü” sloganıyla başlayan ilçe kongre maratonunun Ramazan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. 
Kongre Maratono Başladı

AK Parti’nin Ankara’daki ilçe kongre maratonu dün itibariyle başladı. Sincan İlçe Kongresi ile başlayan sürecin Ramazan ayından önce tamamlanması bekleniyor. “İnandığın Yolda Yürü” sloganıyla düzenlenmeye başlayan kongrelerde seçilen yeni yönetimler, AK Parti’nin 2023 ve 2024 seçimlerindeki başarısında önemli rol oynayacak.   

sincan-ilce-baskani-soner-arslanargun.jpgİLK İLÇE KONGRESİ BAYRAM HAVASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi kapsamında ilçe kongreleri yapılmaya başlandı. Ankara’da dün düzenlenen ilk ilçe kongresi Sincan’da bayram havasında gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in de katıldığı Sincan Kapalı Spor Salonu’ndaki kongreye tek liste olarak giden mevcut ilçe başkanı olan Av. Soner Arslanargun delegelerin oylarıyla Sincan İlçe Başkanlığı’na seçildi.

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HEDEF RAMAZAN’DAN ÖNCE BİTİRMEK

Başkent’te Sincan ile başlayan ilçe kongre sürecinin önümüzdeki Ramazan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Ankara’da 15 ilçenin kongre tarihi belirlenirken, 10 ilçe için takvim belirleme süreci ise devam ediyor.

KONGRE TARİHİ BELİRLENEN İLÇELER

Kongre tarihleri belli olan ilçelerin listesi şöyle: “29 Şubat- Elmadağ, 1 Mart- Mamak, 7 Mart- Beypazarı, 8 Mart- Etimesgut, 9 Mart -Güdül, 10 Mart- Bala, 14 Mart- Haymana, 14 Mart- Polatlı, 15 Mart- Keçiören, 16 Mart- Nallıhan, 20 Mart- Şereflikoçhisar,  20 Mart- Evren, 21 Mart -Çankaya, 22 Mart- Gölbaşı.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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