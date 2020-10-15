Şirketlerden gelen üst üste konkordato ilanları üzerine konkordatonun ne demek olduğunu bilmeyenler için merak konusu oldu. Peki konkordato nedir?

Son zamanlarda Türkiye'de ekonomik krizin etkisiyle pek çok firma konkordato ilan etti. Gündemde sıklıkla karşımıza çıkan konkordato ilanları nedeniyle pek çok vatandaş konkordatonun ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Konkordato nedir? Konkordato ilanı ne anlama geliyor? Gelin birlikte bakalım.

İtalyanca concordato’dan gelen iflas anlaşması veya konkordato, batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

Konkordato anlamı itibariyle tarihte "Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

Günümüzde ise hukuk ve ekonomi alanlarında batık durumunda, alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme anlamında kullanılmaktadır. İtalyancadan Türkçeye iflas anlaşması olarak geçen konkordato, borçlunun, alacaklılarının üçte ikisiyle anlaşarak borçlarının en az yarısını ödemesi ve kalanını da ödeme planına bağlamasıdır.