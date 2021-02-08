Konser eve taşındı

Ankara'da Birlik Derneği pandemiden dolayı toplu faaliyetlerin yasak olması nedeniyle Ankaralı hemşehrilerine instagram üzerinden "Evde Konser" adı altında bir canlı yayın konseri düzenledi.

Program açılışında konuşan Dernek Başkanı Bayram Mutlu, "Sevdalısı olduğumuz bu kadim Başkentin insanlarına evlerinde güzel vakit geçirmeleri için TRT THM sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek Bey’le İnstagram üzerinden bu dijital konseri düzenliyoruz" dedi.

Konserde TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Kemal Şimşek Ankara ve Orta Anadolu Türküleri ve bozlaklarını seslendirerek dinleyenlere güzel ve unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçı Hüdayda, Ankara’nın Bağları, Aman evrim kıvrımda Kalecik’in yolları, Zahidem, Neredesin Sen, Candan İleri, ve Ahirim Sensin gibi birçok Ankara ve Orta Anadolu parçasını seslendirdi.

600 KİŞİ İZLEDİ

Programı Ankara'da Birlik Derneği Başkanı Bayram Mutlu ve Sanatçı Mustafa Kemal Şimşek'in instagram hesabını takip eden 600 civarında takipçi topluluğu izledi.

Programı izleyenler yorumları ve mesajları ile böyle bir etkinliği organize eden Bayram Mutlu'ya ve Sanatçı Mustafa Kemal Şimşek'e memnuniyetlerini belirterek teşekkür ettiler.

Program Sonunda Sanatçı M. Kemal Şimşek, Bayram Mutlu 'ya kendisini sevenleri ile buluşturduğu için teşekkür etti. Bayram MUTLU da programa katılımından ve katkılarından dolayı sanatçıya teşekkürlerini iletti.

