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Konser hayalini Mamak’ta gerçekleştirecek

Hayatı boyunca yaşadığı tüm zorluklara rağmen içindeki müziğe olan aşkı bir gün olsun sönmeyen Sakine Tufan(65), konser hayalini Zübeyde Hanım Aile Merkezi ile aldığı saz kursu eğitimi ile gerçekleştirmek için gün sayıyor. 
Konser hayalini Mamak’ta gerçekleştirecek

Annesi için yazdığı türküleri ”Dert ortağım can yoldaşım” diye bahsettiği bağlaması ile Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde gerçekleşecek yılsonu gösterisinde söyleyecek olan Sakine Teyze, insana dokunan her yatırımın değerli olduğunu belirterek,  Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye böyle kıymetli imkanlar sunduğu için teşekkür etti.

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Derdimi saza, söze anlatıyorum

Yaşadığı dönemin zorluklarından ötürü okuyamamanın verdiği hüzünle bağlamanın tellerine her dokunduğunda acı, sevinç ve anne özlemi duyduğunu belirten Sakine Teyze,  “Herkes gülsün, gülümsesin istiyorum. Okula gidemedim, eşimi kaybettim. Artık tek arkadaşım bağlama. Derdimi saza, söze anlatıyorum. Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezine gelerek, nota, bağlama ve türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitimler alıyorum. Nasip olursa bu bilgi ve tecrübeleri konserle taçlandıracağım” dedi.

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