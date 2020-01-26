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Konservatuvar öğrencilerine ring müjdesi

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü şimdi de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yararlanması için solo otobüslerinden birini 27 Ocak Pazartesi gününden itibaren ring seferlerine başlatıyor.
Konservatuvar öğrencilerine ring müjdesi


Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ne 21’i körüklü olmak üzere ücretsiz 5 solo otobüsü ile hizmet veriyor.

Kampüs içinde yer alan Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için 5 solo otobüsten 1’i ile ring servisi başlatacak olan EGO Genel Müdürlüğü, konservatuvar öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak. Otobüslerden indikten sonra kampüs içinde konservatuvara kadar 1,5 kilometrelik yolu sırtlarında müzik aletleriyle yürümek zorunda kalan öğrenciler, yeni uygulama sayesinde rahatlayacak. 

Hafta içi ve Cumartesi günleri Beytepe Metro İstasyonu’ndan Devlet Konservatuvarına kadar gidecek olan 1 solo otobüsün ring saatleri ise şöyle:
HAFTA İÇİ:
07.40
08.25
09.00
10.00
15.00
15.30
16.15
17.00

CUMARTESİ:
07.40
08.25
10.00
15.00
15.30
17.00

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