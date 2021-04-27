Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı 4 ölü

İzmit’te, Kuzey Marmara Otoyolunda meydana gelen kazada Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Demirhan da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.