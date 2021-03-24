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Konteyner yokluğu dış ticareti olumsuz etkiliyor

Asrın İşadamları Derneği Genel Başkanı Danışman, "Artık iyice sıkışan şartlar yeni tedbirlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Biriken talep kendini hissettirmektedir." dedi.
Konteyner yokluğu dış ticareti olumsuz etkiliyor

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ihracat yapmak için boş konteyner bulma sorunu yaşandığını belirtti.

ASRİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Danışman, yetkililerden bu konuya ilgi göstermelerini ve bu süreçte spekülasyon yapılmasına fırsat verilmemesini özellikle beklediklerini kaydetti.

Yerkürede çok ciddi bir ticaret daralması yaşanmakta olduğunu kaydeden Danışman, salgının getirdiği doğal kısıtlamaların hayatın birçok alanında olduğu gibi ekonomiyi de derinden etkilediğini belirtti.

Danışman, bu konuda en sıkıntılı boyutlardan birinin de dış ticaret olduğunu belirterek, "Artık iyice sıkışan şartlar yeni tedbirlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Biriken talep kendini hissettirmektedir. Ancak, küresel anlamda bir kısım merkezler bu durumu hem ham madde açısından hem de başka araçlar açısından istismar etmektedirler." ifadelerini kullandı.

Dünya Ticaret Örgütünün bu konuda çok dinamik davranması ve ticaretin önüne çıkarılan suni engelleri yok etmesini beklediklerini belirten Danışman, özellikle Türkiye'de ihracatı etkileyecek ölçüde bir konteyner sorunu yaşanmakta olduğunun altını çizdi.

Danışman, şunları kaydetti:

"Bu durumu etkileyen farklı sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili bazı tedbirler alabileceği düşünülmektedir. ASRİAD olarak talebimiz, özellikle konuya ilgi gösterilmesi ve sorunun çözümünün organize edilmesidir."

Danışman, böyle kritik zamanlarda ekonominin önüne çıkarılan hiçbir yapay engele hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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