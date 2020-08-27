Konteynerlar dezenfekte edildi

Kızılcahamam Belediyesi, salgınla mücadele sürecinde konteynerleri düzenli olarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Temizlik İşleri Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çöp konteynerleri virüs yayma riskine karşı kontrol altına alınıyor. Konteyner ve çevresi yıkama aracı ile temizlendikten sonra özel solüsyonla ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Kızılcahamam’da vatandaşların konteynerle temasını en aza indirmek amacıyla eski tip konteynerler yeşil çit ile kaplanıyor. İlçe genelinde düzenli olarak sürdürülen çalışmalar, vatandaşlardan da tam not alıyor.

Ekipler, konteyner temizleme ve dezenfeksiyon çalışmalarını plan doğrultusunda Kızılcahamam’ın her yerinde devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara çöp konteynerlerinin kullanımına özen göstermeleri uyarısında bulunarak, maske ve eldiven gibi atıkların da toplum sağlığı için konteynerlere atılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.