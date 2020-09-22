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Konteynerlar yenileniyor

Mamak Belediyesi, ilçe genelinde kullanım ömrünü tamamlayan, kapakları açık olduğunda tehlike oluşturan ve ağırlığının fazla olması halinde döküm esnasında aşırı gürültüye sebep veren eski ve aşınmış çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor. 
Konteynerlar yenileniyor

Eski çöp konteynerleri daha hafif ve içi dışı yeni galvanizli, paslanmaz ve gürültüye sebep vermemek için plastik stopparların monte edildiği hijyenik konteynerler ile değiştiriliyor. Mamak’taki 64 mahallede başta kullanılamayacak durumdaki çöp konteynerleri olmak üzere 5 bin adet çöp konteynerini yenileri ile değiştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bölgemizin temizliğinin sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla yeni çöp konteynerleri aldık. İlk etapta kullanım sırasında eskiyenler, yıprananlar ve delinenler başta olmak üzere 770 litrelik yaklaşık 5 bin adet adet konteyneri yenileri ile değiştirdik. Halkımızın daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu. 

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Gürültüye son
Eskiyen ve çürüyen çöp konteynerlerinin çevreye pis koku ve mikrop yaydığını belirten Köse, “Bu durum vatandaşların sağlığını tehdit etmektedir. Bu nedenle konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çöplerin zamanında toplanmasının yanı sıra toplanma esnasında gürültüye mahal vermek istemiyoruz. Amacımız Güzel Mamaklı hemşehrilerimize daha temiz bir çevre sunmaktır ” dedi.

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