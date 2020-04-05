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"Kontrol altına alamayız"

81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, kontrol altına alma şansımız olmaz" dedi.
"Kontrol altına alamayız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Saat 22.30’da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakan Koca, tanı ve tedavi konusunda gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.

Sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla sorun olmaması gerektiğini aktaran Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim” diyerek, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.

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