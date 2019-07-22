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Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı

D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri otobüs durağına daldı.
Kontrolden çıkan araç otobüs durağına daldı

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Beşyol Metrobüs Durağı mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ACA 017 plakalı otomobil ile 34 PA 8868 plakalı otomobil yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışma sonucu 34 PA 8868 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarparken, diğer otomobil ise duramayarak yan yoldaki otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yolculardan bazıları otomobili fark edip kaçarken, bazıları ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMALARI FİLM İZLERİ GİBİ İZLEDİLER

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere taşıdı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, metrobüs üst geçidinde çok sayıda vatandaşın olay yerindeki çalışmaları film izler gibiizlediği görüldü. Durağa dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin otomobilden kendi imkanları ile çıkarak, olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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