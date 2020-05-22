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'Kontrollü sosyal hayat'ın ilk bayramı böyle geçecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, 81 ilde aynı anda ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanacak.
'Kontrollü sosyal hayat'ın ilk bayramı böyle geçecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması, 81 ilde aynı anda ilk kez Ramazan Bayramı'nda uygulanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece yarısı başlayıp 26 Mayıs gece yarısı sona erecek.

İlk kez 81 ilde uygulanacak 4 günlük kısıtlama öncesi bugün market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek, arife günü de 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Bayram günleri market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.

Kısıtlamanın olduğu günler vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak
Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.

65 yaş üzeri vatandaşlar bayramın birinci günü dışarı çıkabilecek
Bayramın birinci günü 14.00-20.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri dışarı çıkabilecek.

Bayramın birinci günü şehit yakınları ve refakatçileri kabir ziyareti yapabilecek. Talep halinde ulaşımları valilik ve kaymakamlıklarca sağlanacak.

Berber ve kuaförlere bayram düzenlemesi 
Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluğun fazla olacağı kuaför ve berberlerin 20-22 Mayıs'ta çalışma saatlerinin 09.00-00.00 olarak belirlendiğini açıklamıştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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