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Konukevi, pandemide güvenli liman oldu

Yenimahalle Belediyesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Konukevi, açıldığı günden beri 170 bine yakın kişiyi ağırlarken pandemi döneminde de 30 binden fazla vatandaşa kucak açtı. 
Konukevi, pandemide güvenli liman oldu

Ankara’nın tek kanser hastanesi olan Onkoloji Hastanesi yanında bulunan, şehir dışından gelip günlerce hastane bahçesinde beklemek zorunda kalan hasta yakınlarının barınma sorununu çözen misafirhane, pandemi döneminde de vatandaşların sığındığı güvenli bir liman oldu.

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Pandemi kurallarına uygun hizmet
Türkiye’de KOVİD-19 vakaları başladığı günden beri özel ihtimam gösterilen konukevinde günlük dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilirken yemek ve konaklama şartları da pandemi kurallarına uygun olarak yapılıyor.
4 bin 600 metrekare alana sahip konukevinde birer, ikişer, üçer kişilik oda seçenekleri ile 5 yıldızlı otel konforu sunuluyor. Banyodan televizyona kadar her ayrıntının düşünüldüğü merkezde ayrıca ücretsiz 3 öğün yemek olanağı, mescit ve otopark da yer alıyor. 200 yatak kapasiteli merkez, bu zor günlerde de hasta yakınlarına ev ortamını aratmayan sıcak bir yuva oluyor. 

Hem konukevi hem aşevi
Kanser hastaları ve yakınlarına konaklama imkânı sağlamakla kalmayan Zübeyde Hanım Konukevi, pandemi başladığı günden beri aşevi olarak da vatandaşların evlerine sıcak yemek servisi yapıyor. 
Konukevinin yemekhanesinde, belediye aşçılarının hijyen şartlarda hazırladığı birbirinden lezzetli 3 çeşit yemek yine belediye imkanlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. 
Her gün 350 aileye 1500 porsiyon yemek servisinin yapıldığı konukevinde, aşevi hizmeti pandemi sonrasında da devam edecek.

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Başkent’e yapılan en hayırlı yatırım 
11 yıldır Yenimahalle’ye irili ufaklı yüzlerce yatırım yaptıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Hizmet binaları, alt yapı, üst yapı ulaşım her biri belediyelerin işi. Biz de bugüne kadar gece gündüz demeden çalıştık. Birçok örnek çalışmaya imza attık. Elbette gurur duyuyorum. Ama sosyal projeler, direk vatandaşın derdine derman olan işler evime huzurla gitmemi sağlıyor. Konukevi hep hayalini kurduğum bir hizmetti. 6 yıldır orada yerli, yabancı binlerce vatandaşı ağırlıyoruz. Aldığımız hayır duaları bize de Yenimahalleli hemşerilerime de bir ömür yeter” diye konuştu.

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