Konut fiyatları Mayıs’ta yüzde 14,44 düştü

Konut fiyatları Mayıs ayında aylık bazda yüzde 0.49 artarken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 1.57 yükseldi, reel olarak ise yüzde 14.44 düştü.

Merkez Bankası'nın, Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.49 artarak 110.27 düzeyine çıktı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde fiyatlar, Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 0.46 ve 0.38 artarken, İzmir’de yüzde 0.11 düştü.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul ve Ankara’da sırasıyla yüzde 2.12 ve 0.41 azalırken İzmir’de yüzde 0.6 arttı.