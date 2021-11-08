Konut fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama: Yüzde 65 artabilir

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, ev almak için en doğru zamanın şu an olduğunu belirterek, konut fiyatlarının maliyetlerden dolayı yüzde 60-65 oranında artacağını söyledi.

Gayrimenkul yatırımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en güvenilir yatırım araçlarının başında geliyor. Çünkü, doğal afetleri saymazsak riski en düşük yatırım olan gayrimenkul uzun vadede diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri sağlıyor. Konut fiyatları geçen yıldan bu zamana yüzde 33 artış göstermişken maliyetlerin de fiyatların artışına neden olacağını söyleyen uzmanlar konut fiyatların artışının yüzde 65'lere kadar çıkacağını belirtiyor.

HEM PANDEMİYİ HEM MALİYETLERİ BAHANE ETTİLER

Pandemiyle birlikte yazlıklar ve müstakil evlere olan talebin artmasının yanı sıra bu dönemde kapanmalar ve üretimlerin kesintiye uğramasıyla birlikte inşaat malzemelerindeki maliyetlerin artması da fiyatları yukarı çeken başlıca nedenlerden biri oldu. Öte yandan dolar kurundaki artışla birlikte bunu bahane eden bazı sektör temsilcileri fiyatlarda maliyetlerin üzerinde artırmaya başladılar. Ayrıca yabancıya yapılan konut satışları da fiyatları yükselten bir başka etken olarak dikkat çekiyor.

VATANDAŞ ÜZERİNDE ALGI YAPIYORLAR

Konut satış rakamlarını değerlendiren bazı sektör temsilcileri de vatandaş üzerinde algı oluşturarak fiyatların daha da yükseleceği yönünde yaptıkları açıklamalarla vatandaşı konut almaya sevk etmeye çalışıyor. Özellikle Merkez Bankası'nın son faiz indirimi sonrası konut sektöründe hareketliliğin artması bekleniyor. Konuyla ilgili Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, bu dönemde yatırım amaçlı konut alanların pişman olmayacağını belirtti.

Ev fiyatlarının yaklaşık yüzde 60-65 oranında artacağını vurgulayan Elmas'ın, ifadeleri şu şekilde;

"KONUT FİYATLARI ŞU AN ARTMIŞ DURUMDA"

"Konut fiyatları şu an yüzde 35 artmış durumda ama maliyetler yüzde 100 artmış durumda. Herkes bunu teyit edebilir. Demir fiyatlarının değişimini internete yazarak öğrenebilirsiniz. Bakın geçtiğimiz ay 7 bin 300 lira olan bir şey bugün 8 bin 300 lira değerinde. 2 ay önce 6 bin 700 lira olan bir şey bugün 8 bin 300 lira.

Yani inanılmaz bir maliyet artışı söz konusu. Ama konut aldıkları zaman bizim gibi firmalardan, bir miktar peşin veriyorlar. 36 ay sıfır faizli taksitler yapıyoruz. Ya da bankadan kredi kullanıp 10 yıl vadeli, bir miktar faizler yüksek gelebilir ama 1,35 falan gibi; ama o 1'e düştüğü zaman konut fiyatları yüzde 30 artar.

"DOĞRU OLAN ŞİMDİ ALMAK"

Doğru olanı şimdi alıp kullanıp belki 6 ay 1,37'den ödeyip, orada bir miktar maliyete razı olup, daha sonra faizler düştüğü zaman faizi düşürme hakkı var tüketicinin.

İnşaat firmaları olarak ciddi anlamda arada kalarak bu işleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu da halkımız için çok iyi bir fırsat. Her halükarda maliyet artışları konut fiyatlarına yansıyacak.

"YÜZDE 65'LiK ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Önümüzde yüzde 60-65'lik maliyetin yansıması gereken bir rakam söz konusu. Tabii bu 1 ayda 2 ayda yansıyacak bir rakam değil. Onu yaparsak da satamayız kimseye. Dolayısıyla böyle mecburen aylara bölerek satacağız. Bundan sonra konut almadığınız her ay yüzde 5 daha pahalıya alacaksınız.

Çünkü bu aradaki yüzde 60'lık dilim aylık yüzde 4-5 gibi fiyat geçişiyle yansıyacak.

Zaten son 3 aydır aylık yüzde 4 oranında konut fiyatları artıyor. Yani doğru bir zamandır konut almak için. Arz da az. Ben tavsiye ederim Türkiye'de konut fiyatları dolar bazında da çok düşük."