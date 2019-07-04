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Konut kredisi faizleri geriledi: Binlerce TL cepte kalacak

Enflasyon rakamlarında yaşanan düşüş son dönemde bankalar tarafından başlatılan 'Enflasyon Endeksli' Konut Kredilerinin de faiz oranlarını geriye çekti.
Konut kredisi faizleri geriledi: Binlerce TL cepte kalacak

Geçtiğimiz ay ilk olarak Ziraat Bankası’nın devreye soktuğu ve diğer özel ve kamu bankalarının da katıldığı enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan düştü ve faiz oranı 1.75’ten 1.50’ye gerilmiş oldu.

Sabit faizli konut kredilerinde şuan oran en düşük 1.65 civarında. Enflasyondaki düşüsün sürmesi halinde, 10 yıl yani 120 aylık Enflasyon endeksli konut kredisi kullananlar 100 bin TL'de 30-35 bin TL'ye varan avantaj sağlayabilecek.

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