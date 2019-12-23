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Konut kredisi kullananlara çağrı: Ekspertiz ücretini geri isteyin

Kayseri'de bir tüketicinin kullandığı ev kredisine yönelik kendisinden alınan ekspertiz ücretinin iadesine ilişkin talebinin mahkeme haklı buldu.
Konut kredisi kullananlara çağrı: Ekspertiz ücretini geri isteyin

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan ev kredisi kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin tüketicilere geri ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi çeken tüketicilerden haksız şekilde ekspertiz ve ipotek ücreti tahsil ettiğini ileri sürdü.

MAHKEME TALEBİ HAKLI BULDU
Bankaların özel gayrimenkul değerleme şirketlerine ödedikleri ücreti tüketicilerden tahsil etme haklarının olmadığını kaydeden Şahin, Kayseri'de bir tüketicinin bu konuda Kocasinan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyetine başvurusunun olumlu sonuçlandığını, bankanın itirazı üzerine görülen davada da Tüketici Hakem Heyetinin kararını Kayseri 1. Tüketici Mahkemesinin yine tüketici lehine onadığını bildirdi.

EMSAL TEŞKİL EDİYOR
Bu kararın emsal niteliğinde olduğunu ve tüketicilerin başvurmaları halinde bankaların gayrimenkul değerleme şirketi tarafından gerçekleştirilen ekspertiz raporu bedelini iade etmeleri gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Ekspertiz ücretleri bankalar için ekstra gelir kaynağı durumuna geldi. Bankalar normal koşullarda 300 lira ekspertiz ücreti öderlerken, tüketicilerden 600 lira 700 lira gibi ücretler talep edebiliyorlar. Ayrıca bankalar tüketicilerden aldıkları ekspertiz ücretlerinin faturasını da kendi adlarına kestirerek vergiden düşüyorlar. Bu devlete karşı yapılan bir hile. Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi bankanın ekspertiz işlemine ilişkin toplu fatura sunduğunu, davalı adına bağımsız fatura sunmadığından, yapmış olduğu ekspertiz işlemini davalı adına faturalandıramadığından davanın reddine karar verdi ve Tüketici Hakem Heyetinin kararını onadı.

GERİYE DÖNÜK 10 YILI KAPSIYOR
Bankadan konut kredisi kullanmış tüketiciler, ekspertiz ücreti ödemişlerse, tüketici hakem heyetlerine başvurarak, ödedikleri miktarı talep edebilirler. Herhangi bir belge sunmalarına da gerek yoktur. Bu konuda Tüketici Hakem Heyeti, bankadan bilgi isteyecektir."

Şahin, bu çerçevede tüm ekspertiz ücretlerinin geriye dönük 10 yıl içinde tamamen ödenmesi gerektiğini ifade ederek, bu konudaki başvurularında tüketicilere destek vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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