Konut satışında Ankara ikinci sırada

Ankara'da bu ay 26 bin 885 konut satışı gerçekleşti. Yüzde 11.7 pay ile Türkiye'de en çok konut satışı gerçekleşen ikinci il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde temmuz ayında gerçekleşen konut satışı verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre 2020 temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 oldu. Temmuz ayında İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17.2 ile en yüksek paya sahip il oldu, Ankara ise 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11.7 pay ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’da 2019 yılının ocak-temmuz döneminde toplam konut satışı sayısı 58 bin 305 iken, 2020 yılında aynı süreçte bu rakam 95 bin 963 ulaştı.

101 YABANCI UYRUKLU

Ankara genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 temmuz ayında 6 bin 355 olarak kayıtlara geçti. Ocak-temmuz sürecinde ise toplam 23 bin 640 konut ilk kez satılırken, 72 bin 323 konut el değiştirdi. Ankara’da 2020 temmuz ayında 101 konut ise yabancı uyruklu vatandaşlara satıldı.

EN ÇOK İRANLILAR

Temmuz ayında İran vatandaşları Türkiye’den 540 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi.