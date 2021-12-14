Konut satışlarında önemli artış

Konut satışları kasım yanında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 oranında artarak 178 bin 814 oldu. İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,0 artış göstererek 39 bin 366 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59,0 artarak 178 bin 814 oldu. Konut satışlarında İstanbul 31 bin 706 Konut Satışı ve %17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve %9,6 pay ile Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 36 konut ile Hakkari, 65 konut ile Ardahan ve 98 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2 azalışla 1 milyon 265 bin 353 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 39 BİN 366 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,0 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Türkiye genelinde diğer konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %78,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 55 BİN 706 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,0 artarak 55 bin 706 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,1 azalışla 384 bin 776 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 123 BİN 108 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KASIM AYINDA 7 BİN 363 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 917 konut satışı ile Antalya, 428 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,4 artarak 50 bin 735 oldu.

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla bin 75 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.