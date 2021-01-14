Konutta yıllık 1,5 milyon adetlik satışla tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye geneli konut satışında geçen yıl 1,5 milyon adetle tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Bundan önceki en yüksek rakam 1 milyon 409 bin adetle 2017'de görülmüştü.

Türkiye geneli konut satışında geçen yıl 1,5 milyon adetle tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Sektör temsilcileri, bu rekora en büyük katkıyı "yeni normale geçiş sürecinde kamu bankalarınca başlatılan düşük faizli destek kredisinin" sunduğu görüşünde birleşiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre, konut satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışları ise yüzde 72,4 artarak 573 bin 337 oldu.

Bundan önceki en yüksek rakam 1 milyon 409 bin 314 adetle 2017'de görülmüştü. Salgına rağmen bundan önceki en yüksek rakama göre yüzde 6,4 artış yaşandı. Bundan önceki en yüksek rakamdan 90 bin adet fazla konut satışı gerçekleşti.

Sektör temsilcileri, bu rekora en büyük katkıyı "yeni normale geçiş sürecinde kamu bankalarınca başlatılan düşük faizli destek kredisinin" sunduğu görüşünde birleşirken, vatandaşın konuta olan ihtiyacının da önemine dikkati çekiyor.

"Düşük faiz teşviki olmadan bu rakamlara ulaşmak çok zordu"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl kırılan rekorun 2021 için kendilerine umut verdiğini belirterek, "Sektörün tek başına bu rekor satışa ulaşması çok zordu. Kamu bankalarının faiz desteği ile bu satışı gerçekleştik." dedi.

Faizlerde yaşanan artışa işaret eden Durbakayım, TCMB'nin kısa süre içerisinde faiz indirmesinin çok mümkün gözükmediğini, bu nedenle geçen yıl verilen teşvikinin bir benzerinin en azından birinci el konutlar için 2021'de de verilmesi gerektiğini söyledi.

Durbakayım, "Artan maliyetlerin desteğini alan bir fiyat artışının önüne geçmek için yapılması gereken en doğru strateji birinci el arzını artırarak fiyat dengesi sağlamaktır diye düşünüyoruz." diye konuştu.

"Gayrimenkul bu yıl dolardan fazla prim yaptı"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, hazirandan itibaren yaklaşık 3 ay devam eden düşük faizli kampanya döneminin rekoru getirdiğini belirterek, devam eden aylarda kademeli düşüşler yaşandığını bildirdi.

Sıkıntılı geçen 2020'nin konut stokunun erimesi açısından verimli bir yıl olduğunu dile getiren Elmas, "Türk insanına yatırım sorulduğunda altınla konutun baş başa gittiği görülüyor. Gayrimenkul sektörü bu sene dolardan fazla prim yaptı. Geçen yıl hem birinci hem de ikinci elde konut stokları ciddi şekilde eridi." açıklamasında bulundu.

Elmas, faizler artsa da sektörün üretimi sürdürdüğünü kaydederek, ancak hem faizlerdeki hem de fiyatlardaki artış nedeniyle ilk çeyreğin kolay geçmeyeceğini ifade etti.

Bahar aylarının sonuna doğru hem aşının hem de tedbirlerin etkisiyle salgının büyük oranda hem Türkiye'nin hem de dünya gündeminin birinci başlığı olmaktan çıkacağını kaydeden Elmas, "Ertelenmiş talepler, yabancıya satış ve gayrimenkulün tekrar insanların gündemine bir yatırım aracı olarak girmesiyle ikinci çeyrekle birlikte daha pozitif bir havada konuşacağız." dedi.

Elmas, bu yıl yeni projelerin devreye gireceğini ve daha çok tanıtım etkinliği görüleceğini belirterek, "İyi bir sene bekliyoruz. Makul bir büyüme yılı olacağını umuyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, Avrupa'da da konut satış rekoru kırdı"

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ise, yüzde 1'den daha düşük faiz oranlarıyla girilen 2020'nin ilk 3 ayında önemli satış rakamları yakalandığını, salgının etkisiyle nisan ve mayısta düşüş görüldüğünü söyledi.

Sonrasında başlatılan kampanya sayesinde haziran ve temmuzda aylık bazda 200 bin adedin üzerine çıkıldığını anlatan Yılmaz, sonradan faizlerde tekrar artış olsa da rekorun gelmesinin engellenemediğini bildirdi.

Yılmaz, sağlık sektörünün başarısının satışları olumlu etkilediğinden bahsederek, "Türkiye, 2020'de konut satış adedini yüzde 11,2 artırdı. Böyle bir artış oranı Avrupa'da yok. Aksine İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde yüzde 10 ila yüzde 25 arasında dramatik düşüşler yaşandı. Türkiye, Avrupa’da konut satış rekoru kırmış oldu." ifadelerini kullandı.

"Sektörle ilgili birçok alanda rekor kırıldı"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da haziranda başlayan kampanyaların sektörde yol açtığı canlılığın yıl boyunca kendisini koruduğunu ve birçok alanda rekor kırıldığını söyledi.

İnşaat sektöründe çalışan sayısının ekimde geçen yılın aynı dönemine göre 110 bin kişi arttığını, hazır beton endeksinin tarihi zirveyi gördüğünü, konut kredi bakiyesinin tüm zamanların en yükseğine Haziran 2020'de ulaştığını anlatan Akbal, ruhsat verilen yapıların yüzölçümünde yüzde 40'tan fazla artış yaşandığını aktardı.

Akbal, "Salgında konut satışlarını rekorlarla kapatıyoruz. Biz de Fuzul Yapı olarak satışa çıktığımız Başakşehir Avrasya projemizde yine bir rekor olarak, 405 konutu 1 günde haziran ayı içinde satmıştık. Ağustos ve sonrasında da bu ivme devam etti." açıklamasında bulundu.

"Gayrimenkul sektörünün ne kadar güçlü olduğu bir kez daha görüldü"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, geçen yıl gelen rekorların Türkiye'nin gayrimenkul sektörünün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, gayrimenkulün yüzlerce sektörü olumlu etkilediğini, bu sayede ekonomiye direkt etki ettiğini söyledi.

Özgün, "Ancak son aylarda faizlerde yaşanan artış nedeniyle satışlarda gerileme başladı. Vatandaşlarımızın konut alma isteği ve bu alandaki ihtiyaçları çok açık. Bu nedenle aşının etkilerinin görülmesiyle birlikte yeni bir faiz indirim kampanyası başlatılmalı ve bu yıl da sektör canlı tutulmalı." diye konuştu

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, haziranda başlatılan sıfır konutlarda yüzde 0,64, ikinci ellerde ise yüzde 0,74'lük oranların tarihte daha önce görülmediğini belirterek, taksitlerin de bir yıl erteleme imkanının sunulduğunu anımsattı.

Bu süreçte Türkiye'nin Avrupa'da en yüksek satış rakamına ulaştığını ifade eden Çelik, "Bizi en yakın takip eden ülke 1,1 milyon adetlik satışla İngiltere, Onlarda da yüzde 10 gerileme yaşandı." dedi.

Çelik, Nef olarak 2020'de yakalanan ivmeden pozitif etkilendiklerini ve cirolarının 1 milyar lirayı aştığını, geçen yıl 5 projede 2 bin 50 konut teslimi gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.