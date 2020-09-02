Konvoyda havaya ateş açıp Neriman'ı yaralayan maganda anbean kamerada

Konvoyda bulunan araçlardan birinden cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüde hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan kişilerin havaya defalarca ateş açtığı anlar yer aldı.

Olay, 30 Ağustos saat 15.00 sıralarında, Çayır Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğünü sonrası yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya kutlama için ateş açıldı. Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Neriman Bulut, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası Bulut, taburcu edildi.

O ANLAR ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Konvoydaki bir araçtan cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, arkasında ilerleyen kamyonetin kasasında bulunan kişilerin ellerindeki tüfekle defalarca havaya ateş açtığı edildiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulanırken, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü adliyeye sevk edildi 5 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çıkarıldıkları mahkemece K.A, İ.B, S.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.