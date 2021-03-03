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Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya-Antalya kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanırken, hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.
Konya-Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Konya'yı Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan en önemli güzergahlardan Seydişehir-Antalya kara yolunda, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor.

Sis nedeniyle de görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yola devam edemeyen bazı araç sürücüleri, bölgede bulunan dinlenme tesislerine yöneliyor.

Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği yolda, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bazı zincirsiz araçların, kaygan yolda kontrolden çıkarak şarampole kaydığı görüldü.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcarken, Karayolları ekipleri de karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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