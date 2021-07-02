  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "Kısa süre sonra Konya ve Karaman'ı hızlı trenle birbirine bağlıyoruz." ifadesini kullandı.
Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı için uluslararası bağımsız kuruluşların sertifikasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İnşaat ve hizmete alma çalışmaları TCDD tarafından yürütülen hattın, bölgenin istihdam ve ekonomik gelişimine güç katması bekleniyor.

Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında 200 kilometre/saat hıza uygun hızlı tren hattı, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin, Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması sağlanacak.

Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yolu ile bağlantısı güçlendirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Konya-Karaman kesiminde altyapı, üstyapı, elektrifikasyon ve istasyon düzenlemeleri tamamlanarak hat elektrikli hale getirildi. Sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı. Demir yolunda, 74 köprü ve menfez, 11 yaya alt ve üstgeçidi inşa edildi.

Projenin tamamlanmasıyla Konya-Karaman arasındaki seyahat süresi 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek.

Son raporlar hazırlanıyor
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, söz konusu hatta çalışmaların sonuna geldiklerini vurgulayarak, "Kısa süre sonra Konya ve Karaman'ı hızlı trenle birbirine bağlıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da "Uluslararası bağımsız sertifikasyon kuruluşları son raporlarını hazırlıyor. Emniyet hız konfor ve bazı teknik ölçümler tamamlanıyor. Bakanımızın talimatıyla kısa sürede hizmete alacağız." bilgisini verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumburgaz'da beş katlı binanın çatısında yangın02 Temmuz 2021 Cuma 15:46
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 51 Türk ortaklara ait02 Temmuz 2021 Cuma 14:32
  • Karne almak için okula giden öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle hasret giderdi02 Temmuz 2021 Cuma 14:25
  • Bakan Koca'dan aile hekimleriyle ilgili önemli mesaj: Büyük bir mücadele veriyor.02 Temmuz 2021 Cuma 14:12
  • MSB duyurdu: Sızma girişimindeki teröristlere soğuk duş!02 Temmuz 2021 Cuma 14:07
  • Murat Kurum: 9 bin 959 metreküp müsilajı bertaraf ettik02 Temmuz 2021 Cuma 14:05
  • Dev projede sona doğru: 1 saatlik yol 35 dakikaya düşecek02 Temmuz 2021 Cuma 14:01
  • Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık02 Temmuz 2021 Cuma 11:16
  • Hindistan'da Kovid-19 salgınında ölü sayısı 400 bini aştı02 Temmuz 2021 Cuma 10:33
  • Kurban satış ve kesim yerleri hazır02 Temmuz 2021 Cuma 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti