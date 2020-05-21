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Konya-Karaman hızlı tren hattının yıl sonunda açılması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Konya-Karaman tren hattının uzunluğunun 100 kilometre olduğunu söyleyerek, "Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. İnşallah hedefimiz yıl sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır." dedi.
Konya-Karaman hızlı tren hattının yıl sonunda açılması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi'nin T1 Tüneli'nde inceleme yaparak brifing aldı.

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu söyledi.

Projenin son durumuyla ilgili bilgiler aldıklarını dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Konya-Karaman hattımızın uzunluğu 100 kilometredir. Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Sinyalizasyon için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hedefimiz yıl sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır. Yine Karaman-Ulukışla hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. TCDD'nin ülke genelinde 1500'ün üzerindeki şantiyesinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bütün dünya Kovid-19 ile mücadele ederken, bizler tüm tedbirlerimizi alarak şantiyelerimizi yeniden dizayn ettik. Şantiyelerimizde herhangi bir sıkıntı olmadan tüm çalışanlarımız özveriyle işlerine devam ediyor."

"Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz"
Karaismailoğlu, Türkiye'de 1200 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattının faaliyette olduğunu belirterek, 2023 yılı itibarıyla hızlı tren hattının uzunluğunu 5 bin kilometreye ulaştırmak için çalıştıklarını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yine Konya-Karaman ve Karaman-Ulukışla bu hedeflerimizin içerisinde. Birisi 100 diğeri ise 135 kilometre. Ulukışla'yı bağladıktan sonra Akdeniz'e inmeyi hedefliyoruz. Bunun için projelerimizi tamamladık. En kısa zamanda finans konusunu da hallettikten sonra ihaleye çıkacağız. Yine Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hattının şu anda ihale hazırlık çalışmaları var. Yani 2023 yılında İstanbul'dan trene binen bir kişi Gaziantep'e kadar gelebilecek. Öte yandan demir yolunun hem yükte hem de yolcu da kapasitelerini artırmak istiyoruz. Yükte ilk aşamada yüzde 10'a daha sonra yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz."

Bakan Karaismailoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve bazı AK Parti'li milletvekilleri eşlik etti

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